El Ayuntamiento de Elda crea un parking con 160 plazas en la parcela de la antigua fábrica de Emérito Maestre

La Concejalía de Inversiones y Espacio Público del Ayuntamiento de Elda ha impulsado la construcción de un nuevo aparcamiento en el solar de la antigua fábrica de Emérito Maestre. Los trabajos iniciados cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses y en la parcela se va a habilitar un área de más de 6.000 metros cuadrados de superficie en la que habrá un parking público con capacidad para 160 vehículos. También se va a proceder a la plantación de 68 árboles y la instalación de alumbrado.

Además, se va a acometer la preinstalación para la posterior implantación de puntos de carga eléctrica para vehículos.

El nuevo aparcamiento contará con entradas y salidas tanto en la calle Ópalo como en la calle Juan de Austria, y permita aliviar el estacionamiento en el entorno del centro histórico, ya que se van a crear más plazas de las que se perderán con la reurbanización de la iglesia de Santa Ana y los alrededores del Castillo.

De forma paralela, en los próximos días el Ayuntamiento de Elda habilitará el solar situado junto al consultorio médico de Marina Española como aparcamiento provisional con capacidad para varias decenas de vehículos.

“Con estos trabajos cumplimos con una promesa de la pasada campaña electoral, demostrando la solidez y el compromiso del gobierno eldense en la mejora y modernización de nuestra ciudad a través de unos barrios, calles y plazas más accesibles, humanos y cómodos donde los y las eldenses puedan vivir y disfrutar de su ciudad de la mejor manera posible”, ha afirmado José Antonio Amat, concejal de Inversiones y Espacios Públicos.