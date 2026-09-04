El Ayuntamiento de Elche trabaja en un plan municipal de infancia, familia y mayores

El Ayuntamiento de Elche va a reunir en un plan municipal todas las iniciativas en marcha en los ámbitos de la infancia, familia y mayores. La redacción de ese nuevo documento está en marcha con la implicación de especialistas en distintas disciplinas como la antropología, la sicología, la medicina o la sociología.

La intención con la que se trabaja es contar con el nuevo plan municipal antes de finales de año e incluso poder presentarlos en unas jornadas sobre políticas de infancia, familia y mayores que se proyectan para el mes de diciembre.

Así lo ha confirmado hoy Aurora Rodil, concejal de Vox responsable de las áreas municipales de Infancia, Familia y Mayores, que ha destacado que el plan municipal sobre el que se trabaja marcará las pautas futuras sobre las políticas a desarrollar desde los citados departamentos municipales.

Aurora Rodil ha pasado por los micrófonos de Onda Cero, en una entrevista en la que se ha referido al inicio del curso político y en la que ha valorado de forma positiva la acción de gobierno de la coalición PP-Vox en el Ayuntamiento de Elche en el presente mandato.

Rodil ha avanzado que se está trabajando para tratar de crear, si es posible antes de mayo de 2027, un Centro de Día de Mayores de carácter municipal, gestionado por el Ayuntamiento. Además, ha asegurado que le gustaría implantar un programa en el barrio de Carrús, de las características de un centro de día, dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad.