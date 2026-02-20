El Ayuntamiento de Elche pone en marcha un programa de Atención al Desarrollo Infantil

El Ayuntamiento de Elche va a poner en marcha un programa de Atención al Desarrollo Infantil (ADI) que, según ha destacado este viernes la concejala de Infancia, Aurora Rodil, nace con el objetivo de “ofrecer un lugar donde se fomente la calidad, la calidez y el tiempo de dedicación a la crianza de sus niños más pequeños”.

El acceso a ese servicio es gratuito. Está subvencionado por la Generalitat Valenciana a través del Contrato Programa y está dirigido a familias con niños de 0 a 3 años.

El programa impulsado se estructura en cuatro ejes de actuación que van desde la sensibilización a la prevención y detección, pasando por la formación y coordinación a través del trabajo conjunto con centros de salud, hospitales, centros de atención temprana y escuelas infantiles y por la intervención individualizada.

El nuevo servicio se va a prestar en las nuevas instalaciones de la Casa de la Familia que, ubicado en el antiguo centro social de San Antón, está previsto inaugurar el viernes de la próxima semana, día 27 de febrero.

“El objetivo es que cuanto antes se observe una señal, podamos empezar a estimular y ofrecer el apoyo necesario para el desarrollo del menor”, ha explicado la concejala Aurora Rodil que ha destacado que el programa ADI es uno de los servicios que se ofrecen en el nuevo espacio multifuncional dispuesto por la concejalía de Familia, además del Servicio de Atención Psicológica Preventiva, el programa Universo Concilia y la Escuela de Bienestar Familiar.