A partir del 5 de mayo

El Ayuntamiento de Elche pone en marcha una nueva zonificación de la Atención Primaria de los Servicios Sociales

Para ofrecer una atención más cercana y equilibrada

David Alberola García

Elche |

Presentación de la nueva zonificación de la Atención Primaria de los Servicios Sociales de Elche.
Presentación de la nueva zonificación de la Atención Primaria de los Servicios Sociales de Elche. | Ayuntamiento de Elche

La concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Elche ha creado una nueva zonificación de la Atención Primaria de los Servicios Sociales municipales.

Se han concretado siete zonas en el marco de una reorganización que persigue ofrecer una atención más cercana, equilibrada y adaptada a la realidad de los barrios y las pedanías, según ha recalcado Celia Lastra, concejala del área municipal.

Cada una de las zonas estructuradas va a tener asignada una media de 36.397 habitantes, lo que representa un 43 % menos que lo que ocurre el modelo actual en el que la media se sitúa en 63.695 personas.

“Este cambio se hace para mejorar la atención, para hacerla más próxima, más ordenada y eficaz, y para seguir fortaleciendo un sistema público de servicios sociales que debe estar siempre a la altura de las necesidades de las personas”, ha afirmado Celia Lastra que ha añadido que “la redistribución permitirá mejorar la capacidad de atención, reducir la carga de trabajo de los equipos y aumentar la proximidad con la ciudadanía, facilitar intervenciones más ajustadas a la realidad de cada barrio y pedanía” y se modifica la estructura de las áreas de servicios sociales”.

Se activa el 5 de mayo

La nueva organización del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche se va a activar el próximo día 5 de mayo y a partir de la semana próxima se va a poner en marcha una campaña informativa dirigida a la ciudadanía, con el objetivo de explicar cuáles son las nuevas zonas y serán los centros de referencia en cada caso.

También se va a habilitar un número de teléfono gratuito para que los ciudadanos puedan cuál es su zona y su centro de referencia.

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