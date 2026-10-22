El Ayuntamiento de Elche adjudica la redacción del proyecto del polideportivo de Puertas Coloradas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha dado este jueves un paso más en la tramitación administrativa del proyecto de construcción del futuro polideportivo de Puertas Coloradas, cuyas obras de construcción comenzarán a lo largo del próximo año, probablemente a lo largo del segundo semestre.

El equipo de gobierno ha reactivado esa tramitación del proyecto del nuevo polideportivo después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya desestimado el recurso presentado por una de las empresas participantes en el procedimiento de licitación (de contratación pública) de la redacción del proyecto, con lo que se ha levantado la suspensión del procedimiento que existía.

Ahora, la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto tendrá tres meses para la elaboración del mismo y a continuación se tendrá que contratar las obras de construcción.

El proyecto tendrá ya dotación económica concreta en el presupuesto municipal de 2027.

El futuro polideportivo del barrio Puertas Coloradas estará emplazado en una parcela que tiene más de 16.300 metros cuadrados de superficie que está en el Paseo ‘Oftalmólogo Doctor Soler’.

Tendrá zona deportiva, piscina descubierta, un patinódromo, pistas polideportivas, sala multiusos, vestuarios, cafetería y aparcamiento.

Calistenia en La Hoya y en La Marin

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al inicio del expediente para las obras de instalación de dos áreas deportivas de calistenia en las pedanías de La Hoya y de La Marina. Ambas actuaciones cuentan con un presupuesto base de licitación de 72.100 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Las dos actuaciones responden a demandas de los vecinos de esas zonas del municipio.