El Ayuntamiento de Crevillent avanza en el proyecto de construcción de un complejo de piscinas municipales descubiertas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Crevillent ha dado luz verde al proyecto básico y de ejecución del complejo de piscinas descubiertas municipales y de vestuarios que se ha proyectado en el polideportivo Félix Candela.

Se contempla la construcción de tres piscinas (una semiolímpica, otra de recreo que también se usará para cursos, y una tercera infantil o de chapoteo).

El futuro complejo tendrá capacidad para un aforo máximo de 487 personas y el proyecto supondrá una inversión de 2,6 millones de euros.

El complejo de piscinas descubiertas que se proyecta en Crevillent dispondrá de unos 2.600 metros cuadrados de superficie de zona verde y en el mismo se contempla una reserva de suelo específica para, en un futuro, poder acometer la dotación de una piscina cubierta si se considerase necesario.

Se construirán dos vestuarios para adultos y otros dos vestuarios infantiles, así como zona de aseos. Asimismo, se dotará al complejo de control de acceso, un espacio para enfermería, dependencias para socorristas, almacenes, espacio multiusos, amplios porches y terrazas cubiertas.

Tras la aprobación de los proyectos básicos y de ejecución se tendrá que licitar las obras, que van a salir a concurso público con un plazo de ejecución de 10 meses a contar a partir del inicio de los trabajos.

La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, ha explicado que se han valorado “todos los escenarios y posibilidades del modelo de piscina municipal que podíamos ejecutar” y ha puesto énfasis en que se va a generar “un espacio con tres piscinas totalmente funcionales buscando maximizar la cantidad de actividades que se pueden desarrollar en ellas”.

“Hemos realizado un estudio de costes de mantenimiento y recursos humanos que considerábamos fundamental para comprobar su viabilidad económica y poder hacernos una idea de la gestión de la instalación”, ha recalcado Lourdes Aznar.