El Ayuntamiento de Aspe coordina una amplia seguridad para las Fiestas Patronales 2026

La edil de Fiestas del Ayuntamiento de Aspe, Rosa Ruiz, ha presentado el dispositivo de seguridad con motivo de las Fiestas Patronales 2026, concretamente para los actos de la Traída y la Llevada de la Virgen. Además, se reforzará la seguridad en barracas y el resto de los eventos festivos, con un seguimiento permanente de las previsiones meteorológicas ante la posibilidad de una cuarta ola de calor.

El primer dispositivo de seguridad tendrá lugar, el próximo 3 de agosto, durante la tradicional Traída de la Virgen desde Hondón de las Nieves. El Ayuntamiento pondrá en marcha un servicio gratuito de autobuses que partirán desde la calle Padre Ismael y la avenida 3 de Agosto entre las 12:30 y las 17:00 horas.

Asimismo, el próximo 23 de agosto, se habilitará el mismo transporte público gratuito desde la gasolinera de Hondón de las Nieves hasta Aspe para facilitar el regreso de los vecinos tras la entrega de la Virgen a Hondón.

Por su parte, el intendente jefe de la Policía Local, José Antonio Bernal, ha explicado que el dispositivo de seguridad en barracas y resto de actos comenzará a funcionar mañana, viernes 31, coincidiendo con la celebración de la Gala del Deporte y la apertura de los recintos festivos.

En cuanto a las medidas de movilidad, la avenida Orihuela permanecerá cortada temporalmente y, en el barrio de Los Tenores, se restringirá el acceso con el fin de prevenir aglomeraciones y preservar la tranquilidad y el bienestar de los residentes de las zonas próximas.

Desde el Ayuntamiento de Aspe se hace un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana para seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad.