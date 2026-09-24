Awa Fam cierra su primera temporada en la WNBA con números de récord

Awa Fam cerró este miércoles su primera temporada en la WNBA, en la que ha promediado 10,3 puntos y 5,9 rebotes por partido tras haber sido elegida en el número tres del 'draft' por las Seattle Storm. La santapolera tuvo un adiós agridulce a su primera temporada, con un récord de puntos que no impidió una nueva derrota de Seattle por 91-103 frente a las Dallas Wings. Fam firmó 22 puntos y 7 rebotes.

Fam llegó a la WNBA con la temporada empezada, después de acordar con las Storm terminar la campaña con el Valencia Basket. Unas semanas antes, había hecho historia al convertirse en la española seleccionada más arriba en un 'draft' de la WNBA. La deportista natural de Santa Pola ha disputado 37 partidos, 26 como titular, para una media de 10,3 puntos, 5,9 rebotes, 1,8 asistencias, 0,8 robos y 0,8 tapones por encuentro en su temporada de 'rookie'.

Awa Fam cierra la temporada con 380 puntos y 220 rebotes. Con 20 años, la de Santa Pola se ha convertido en la jugadora más joven de la historia de la WNBA en alcanzar los 50 triples y los 200 rebotes, en una liga en la que la mayoría de jugadoras llegan después de su paso por la universidad.

Sin embargo, la temporada a nivel colectivo de las Storm ha dejado mucho que desear. En plena reconstrucción, Seattle termina la campaña como el último equipo de la liga, con un balance de 8-36, por debajo incluso de las dos franquicias debutantes: Toronto Tempo y Portland Fire.