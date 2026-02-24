El Atticgo CBM Elche ficha a la pivote Savina Bergara para la próxima temporada.

El Club Balonmano Elche ha llegado a un acuerdo con Savina Grabiela Bergara Prieto, conocida deportivamente como Savina Bergara, para que forme parte de la primera plantilla del equipo sénior femenino durante la próxima temporada 2026/2027. La uruguaya, con pasaporte italiano, llega al pabellón Esperanza Lag procedente del Caja Rural Aula Valladolid.

En la entidad vallisoletana ha militado durante las últimas cinco temporadas en la Liga Guerreras Iberdrola, tras formarse en su cantera, anotando más de cien goles en su casillero particular y siendo una de las fijas en los planes de sus entrenadores. La nueva jugadora del Elche también militó en el Club de Balonmano Hand Vall Valladolid en su etapa base.

La pivote de 20 años ha sido internacional con la selección de Uruguay en categorías inferiores, disputando citas internacionales como el Mundial sub-18 celebrado en 2022 en Macedonia. Además, con el combinado de Castilla León ha asistido a todos los CESA que su edad le ha permitido.

El CBM Elche sigue perfilando su proyecto de cara a la próxima temporada.