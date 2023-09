"El Atlético de Madrid es un aspirante a salir campeón"

LEER MÁS El internacional Juanfran Torres confirma en Crevillent su retirada

El pasado sábado fue nombrado mantenedor del acto de Proclamación de Capitanes y Bellezas de Crevillent, su localidad natal. ¿Cómo vive esas fiestas?

Con mucha ilusión. De otra manera muy diferente a cuando era futbolista. Ahora puedo estar más con mi gente, mi mujer, mis hijos, mi familia y mis amigos. Durante toda mi vida he formado parte de la comparsa Moros Viejos, de la que formaba parte mi padre de forma activa. Mi mujer fue sultana de las fiestas. Se crea un ambiente muy bonito al que invito a todo el mundo a disfrutar de él por las calles de Crevillent.

Se emocionó cuando recordó a su padre en su discurso...

Claro que sí. Y me sigo emocionando... Mi padre me ayudó mucho a ser futbolista; los padres lo merecen todo por lo que hacen por sus hijos. Falleció cuando acababa de fichar por el Atlético de Madrid y me da mucha pena que no pudiese disfrutar de mi sueño, que también era el suyo, como cuando jugué con la Selección. De vez en cuando también me sale una sonrisa porque sé que lo ha vivido con alegría en el cielo, desde donde seguro que me ha animado y así lo sigue haciendo.

Juanfran Torres, en el acto de presentación de las fiestas de Crevillent | Onda Cero

Esta noche estará en El Sadar, en el Osasuna-Atlético de Madrid. ¿Qué espera de este partido entre dos de sus exequipos?

Estoy ansioso por llegar a Pamplona. El otro día comenté el derbi entre Atlético y Real Madrid; fue un partido lleno de magia en el que disfruté mucho. El Atleti también jugó muy bien y espero que tengan un gran partido en El Sadar. Mi corazón está un poco dividido porque Pamplona también es mi casa. Pasé cuatro años y medio allí, donde me formé como futbolista y me hice un hombre. Me sirvió para crecer profesionalmente antes de fichar por el Atlético de Madrid. Además, el estadio El Sadar ha experimentado una gran transformación y se ha convertido en uno de los mejores de España y de Europa. Tengo muchas ganas de ver el partido y comprobar el nivel que muestre el Atlético de Madrid. Si mantienen el mismo nivel que contra el Real Madrid, será un duelo emocionante.

¿Ve al Atlético de Madrid como aspirante al título en LaLiga?

El Atlético de Madrid estará ahí; tiene que serlo por su plantilla y su entrenador. El Cholo sigue dando guerra. Tengo mucho cariño y confianza en él. Sé que trabaja de la misma forma que lo hizo durante todos estos años, y eso no es fácil, aunque tampoco me sorprende porque lleva ya once temporadas seguidas, lo cual es una auténtica hazaña en el fútbol actual en el que la paciencia es escasa, tanto en el fútbol como en la vida en general. Es necesario ser paciente y constante en un mundo donde todo sucede más rápido. El Atlético está aguantando muy bien y cuenta con un gran equipo. En mi opinión, el Atlético de Madrid es un aspirante a salir campeón. Real Madrid y Barcelona están un paso por delante debido a sus presupuestos y su historia, pero el Atlético peleará hasta el final, como siempre.

En una Liga en la que el sorprendente líder es el Girona...

Sí, me alegro mucho por eso. Espero que el Girona y otros equipos también estén en la lucha. Me gusta la idea de que haya más clubes compitiendo, ya que eso marca la diferencia con otras ligas, donde suele haber sólo uno o dos equipos dominantes. El sábado habrá un duelo bonito en Montilivi, entre Girona y Real Madrid. Eso es lo que más me gusta del fútbol.

¿Cómo vive su 'jubilación' como futbolista profesional?

Vivo bien mi retiro porque disfruté mucho y di todo de mí mientras jugaba. Fui profesional durante 16 temporadas y me esforcé al máximo en cada entrenamiento y en cada partido. Siento he logrado todo lo que me propuse y eso me llena de satisfacción. Ahora, en esta nueva etapa de mi vida, tengo otros objetivos y proyectos, como pasar más tiempo con mi familia y trabajar en otros proyectos laborales. Me marco nuevos retos y me esfuerzo por alcanzarlos. Me considero afortunado por lo que he vivido y por lo que me queda por vivir, ya que tengo 38 años y espero tener muchos más por delante. Así que afronto la vida con entusiasmo y ganas de disfrutar de esta nueva etapa con mi mujer y mis dos hijos.

¿No lo echa de menos?

A veces siento nostalgia y me gustaría volver a jugar un partido de fútbol, especialmente en la Champions o con la Selección, pero comprendo que esa etapa ya pasó. Ahora me siento muy bien y tengo muchas ganas de seguir trabajando, porque aún tengo mucho por delante.

Se retiró con 36 años, ¿por qué no aceptó el reto de jugar cerca de casa en el Elche?

Lo dejé con una edad que no es demasiado avanzada en el mundo del fútbol. Pude haber seguido. Cuando regresé de Sao Paulo, hubo conversaciones con el Elche. Tenía amigos allí y la puerta estaba abierta. Sin embargo, fui honesto en mis intenciones. Podría haber continuado jugando, tal vez un año o dos a alto nivel. Me sentía en buena forma física, pero ya no me llenaba jugar en España. Quería vivir otras experiencias. Sin embargo, apoyo al Elche al 100%. Espero que regresen a la Primera División, a pesar de que no han tenido un buen comienzo. La ciudad se merece un equipo en la máxima categoría después de tantos años de historia.

¿Cuándo y cómo fue aquella propuesta?

En 2021, unos meses después de regresar de Brasil. El Elche estaba en Primera División. Hubo un par de conversaciones; una, con Fran Escribá, al que me crucé cuando era el entrenador. Y después me llamó el director deportivo Nico (Rodríguez), pero yo quería estar más tiempo en casa y centrarme en mi familia y mi mujer.

Tiene a un hijo, Óliver, jugando al fútbol con 13 años. ¿Le ve madera de Juanfran?

Sí, Oliver está jugando. Estaba en el Atlético cuando vivíamos en Madrid, pero ahora que estamos en Alicante juega en el Intercity, donde soy vicepresidente, entre el infantil y el cadete. Le gusta, pero no es fácil debido a la presión que siente, no por mí, sino por el entorno y las expectativas que se crean en torno a él. Sin embargo, lo está manejando bien. Es un buen chico, va bien en clase, lo cual es importante para mí. Lo que quiero es que disfrute mientras se entrena y juega, porque estos años pasan volando. Quiero que disfrute, esa es mi prioridad. Una vez que eres profesional, ya no lo vives igual.

¿Ve potencial en él?

Sí, pero es diferente a mí cuando era niño. Él juega en el mediocampo, aunque solía hacerlo por detrás del delantero. Juega bien, pero lo más importante para mí es que disfrute. La presión en el fútbol es más grande cuando eres mayor, y no quiero que pase por lo mismo que yo pasé. Quiero que se divierta. Cuando eres niño, el fútbol debería ser una diversión. Cuando llegas al nivel profesional, la presión es abrumadora en comparación, y eso disminuye la diversión. Por eso, sólo quiero que él se divierta.

Veo que no tiene prisa porque se vaya fuera a jugar, pese a que la mayoría de familias tiene prisa por llevar a sus hijos a equipos grandes, aunque eso suponga estar lejos de casa. Usted estuvo hasta los 16 años en el Kelme juvenil y no fue un problema...

Es cierto, me formé hasta la categoría juvenil. Estuve en el Kelme, formando parte de un gran equipo. Luego di el salto al Madrid, sin prisa. Algunos padres quieren que sus hijos se unan a equipos importantes a una edad temprana, pero eso puede ejercer una presión innecesaria. En mi caso, y en el de Oliver, no hay prisa. Él es consciente de mi historia y sabe que es complicado. Quiero que disfrute de cada momento y que no se sienta presionado.