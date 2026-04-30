Aspe renueva el convenio con APANAS para apoyar la atención a personas con hipoacusia

El Ayuntamiento de Aspe ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Sordos (APANAS) con el objetivo de reforzar la atención, el desarrollo personal y la integración social de las personas con discapacidad auditiva del municipio durante el año 2026.

Entre las actuaciones previstas destacan programas de información y asesoramiento, apoyo escolar para menores con necesidades específicas, iniciativas de ayuda mutua entre familias, así como acciones de inserción, prevención e integración social. Además, APANAS continuará ofreciendo servicios especializados como atención logopédica, reeducación pedagógica, talleres, escuela de verano y escuela de padres.

El convenio también refuerza la coordinación entre la asociación y los Servicios Sociales municipales, así como con el Gabinete Psicopedagógico, con el fin de garantizar una atención integral a las personas usuarias. En este sentido, se pondrán a disposición del Ayuntamiento sesiones semanales de intervención para menores derivados por los servicios educativos.

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto García, ha destacado que “este acuerdo reafirma el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión y la igualdad de oportunidades, apoyando a entidades que desarrollan una labor esencial en nuestro municipio”.