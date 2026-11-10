Aspe reclama a la Conselleria de Educación la creación de aulas UECO en los institutos de la localidad

El Ayuntamiento de Aspe ha instado a la Conselleria de Educación a que para el curso 2027-2028 se cree un aula UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario), en los institutos de educación Secundaria de la localidad.

Actualmente, el municipio dispone de dos recursos de esas características en la etapa de Primaria que están en el CEIP Doctor Calatayud y en el CEIP La Serranica, que dan cobertura a 16 alumnos y alumnas.

Sin embargo, esa atención especializada finaliza al concluir Primaria, ya que ni el IES Villa de Aspe ni el IES La Nía cuentan en la actualidad con una unidad UECO que permita dar respuesta a las necesidades de estos estudiantes al dar el salto a la Secundaria.

De ahí la petición que se ha realizado al gobierno valenciano tras la aprobación en el pleno municipal del pasado mes de una Moción en ese sentido que reunió unanimidad, el voto favorable de todos los grupos políticos con representación en la Corporación.

Desde el Ayuntamiento de Aspe se ha reclamado a la Conselleria de Educación y a la dirección territorial de Alicante “celeridad y sensibilidad” ante una demanda justa que persigue garantizar una transición fluida, sin barreras y sin pérdidas de apoyos en una etapa tan crucial como es el paso de Primaria a Secundaria.