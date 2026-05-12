Aspe avanza en la tramitación de la restauración de los acueductos de Carboneras de Los Algezares

El Ayuntamiento de Aspe ha impulsado la restauración de los acueductos de Carboneras del del paraje natural de Los Algezares.

La actuación se enmarca en el ‘Plan Director de Conservación de la Red de Acueductos y Conducciones Hidráulicas del Obispo Tormo’, redactado por la Universidad de Alicante, que es un documento técnico que establece las prioridades de conservación de ese importante conjunto patrimonial, construido con el objetivo de llevar agua potable desde Aspe hasta Elche.

Tras la restauración realizada en el conocido acueducto de los Cinco Ojos, el Ayuntamiento de Aspe da ahora un nuevo paso con la actuación prevista en los acueductos de Carboneras, concretamente en los denominados de uno y dos ojos, que el citado Plan Director son los elementos que presentan una mayor urgencia de intervención.

El consistorio aspense ya ha comprometido una partida económica dentro de los presupuestos municipales de 40.000 euros para hacer posible esa iniciativa y, paralelamente, se encuentra gestionando una subvención a través del Plan Restaura de la Generalitat Valenciana. De conseguir esa ayuda permitiría iniciar durante este año el proceso de licitación de las obras y, si los trámites administrativos avanzan según lo previsto, comenzar los trabajos de restauración entre finales de 2026 y principios de 2027.

Se estima que la actuación supondrá una inversión superior a los 100.000 euros.