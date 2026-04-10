Este sábado es el día mundial de la enfermedad

La Asociación Párkinson Elche urge disponer de unas instalaciones con mayor espacio y accesibilidad

Ante el volumen creciente de usuarios que registra: en el año 2025 ha atendido más de 300 personas en los distintos servicios y terapias que ofrece

David Alberola García

Elche |

La reivindicación de los derechos de las personas que padecen Párkinson y las críticas a las situaciones discriminatorias a las que se enfrentan prácticamente a diario, han sido dos de los aspectos que se han puesto de relieve en el acto que, se ha celebrado este mediodía en el Ayuntamiento de Elche.

Mañana se conmemora el Día Mundial del Párkinson, que este año tiene como lema ‘El Párkinson no está bien visto’.

Coincidiendo con esa celebración, la Asociación Párkinson Elche, instalará mañana por la mañana, de 09:00 a 13:00 horas, mesas informativas en distintos puntos de la ciudad, como la plaça de Baix, el entorno de la Pasarela del Mercado o en los mercados municipales Plaza Madrid y Plaza Barcelona.

Además, como novedad este año, se llevará un punto de información sobre la enfermedad en el nuevo mercadillo de El Toscar, el que antes de ubicada en la plaza de Barcelona.

La Asociación Parkinson Elche cuenta en la actualidad con 155 socios y ofrece algunos de sus servicios a 70 personas cada semana.

El pasado año ofreció ayuda regular en sus servicios de fisioterapia, ludopatía o trabajo social a más de 300 personas.

La asociación tiene su sede en la casa del Huerto de Montenegro que se queda pequeña en espacio para poder ofrecer esos servicios en las mejores condiciones y a todas las personas que lo solicitan.

Así nos lo ha contado Víctor Márquez, psicológico y coordinador de terapias de la Asociación Párkinson Elche al que hemos entrevistado en el programa ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’.

Víctor Márquez, psicológico y coordinador de terapias de la Asociación Párkinson Elche.
Víctor Márquez, psicológico y coordinador de terapias de la Asociación Párkinson Elche. | Onda Cero Elche
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