¿Ascenderá este sábado el Eldense a Segunda?

El Eldense desperdició una gran oportunidad en Sevilla tras empatar frente a un colista ya descendido a Segunda RFEF, pero mantiene el liderato e incluso podría ascender este sábado a Segunda División. Necesita ganar al Atlético Madrileño en el Nuevo Pepico Amat y esperar un 'favor' del Antequera en la Nova Creu Alta contra el Sabadell.

En cualquier caso, los azulgranas ascenderán si ganan sus dos próximos compromisos independientemente de lo que hagan sus rivales. El Atlético Madrileño quiere ganar en Elda para apurar sus opciones de ascenso directo.

Analizamos la actualidad del Eldense con Pablo López Riquelme, Raúl Patón, Santi Rico y Alberto García.