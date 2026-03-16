Agricultura

Asaja Alicante tendrá oficina en la sede de Riegos de Levante de Elche

En las instalaciones del Parque Agroalimentario La Alcudia

Onda Cero Elche

Elche |

Firma del convenio entre Asaja Alicante y Riegos de Levante.
Firma del convenio entre Asaja Alicante y Riegos de Levante. | Onda Cero Elche

ASAJA Alicante y la Comunidad General de Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura han firmado este lunes un convenio merced al que ambas entidades refuerzan su cooperación en la defensa del sector agrario y del agua en la provincia.

El acuerdo establece un marco para impulsar acciones concretas que contribuyan a ese objetivo y el desarrollo agrario del Camp d’Elx.

Entre los compromisos que se plasman en el documento firmado destaca la mejora de la atención y los servicios a los agricultores y regantes, mediante la cesión por parte de Riegos de Levante de un espacio en sus instalaciones para ubicar una nueva oficina de ASAJA en Elche en el Parque Agroalimentario La Alcudia.

El convenio también contempla la colaboración en ámbitos estratégicos como la modernización del regadío, la formación y cualificación profesional agraria, la prestación de servicios de asesoramiento técnico especializado y la tramitación de ayudas y subvenciones, así como la promoción de iniciativas vinculadas a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer