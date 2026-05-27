El área de salud de Elda suma la micropigmentación areolar como parte del proceso asistencial del abordaje del cáncer de mama

El departamento sanitario de Elda ha impulsado la micropigmentación areolar como parte del proceso asistencial integrado en el abordaje del cáncer de mama. Lo ha incorporado al proceso reconstructivo de las pacientes dentro de la unidad de Patología Mamaria. Se realiza en la consulta de Enfermería.

La micropigmentación de areola es un procedimiento reconstructivo que consiste en la implantación controlada de pigmento en la capa más superficial de la piel, con el objetivo de reconstruir de forma óptica el complejo areola pezón. Mediante técnicas de luces y sombras se consigue un efecto tridimensional realista, incluso en ausencia de relieve físico. Para su realización se emplean pigmentos homologados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Desde el departamento sanitario de Elda se ha destacado que más allá del aspecto estético, la micropigmentación supone para muchas mujeres un cierre emocional del proceso quirúrgico, ya que contribuye a mejorar la percepción de su imagen corporal, reforzar su confianza y recuperar la sensación de control sobre su propio cuerpo tras la enfermedad

El circuito asistencial de la consulta de Enfermería de Micropigmentación se articula a través de interconsultas realizadas por especialistas. Las derivaciones de pacientes a ella proceden de los servicios de Cirugía de la Unidad de Patología Mamaria y Oncología del Hospital General Universitario de Elda, así como de los servicios de Ginecología y Cirugía Plástica del Hospital General Universitario de Alicante Doctor Balmis.