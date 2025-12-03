Investigación sanitaria

El Hospital General de Elche y Fisabio analizan la innovación en el diagnóstico biomédico in vitro

En una jornada celebrada este martes

Onda Cero Elche

Elche |

Jornada sobre innovación en el diagnóstico biomédico in vitro.
Jornada sobre innovación en el diagnóstico biomédico in vitro. | GVA Sanidad

El Hospital General Universitario de Elche ha acogido este pasado martes una jornada que ha reunido a personal sanitario, investigador y empresas biotecnológicas y en la que se han puesto en común los avances más recientes en el campo del diagnóstico molecular.

Organizada por Fisabio y el departamento de salud Elche-Hospital General, durante la jornada se han presentado proyectos de I+D+i desarrollados a partir de la colaboración de distintos servicios del área sanitaria liderada por el Hospital General ilicitano. En este sentido se ha explicado un "innovador" proyecto centrado en un parche con microagujas huecas que permite realizar un análisis "rápido" en el propio punto de atención para "controlar cómo están cicatrizando las heridas".

Ese proyecto, desarrollado conjuntamente con facultativos especialistas de la Unidad de Análisis Clínicos y personal de enfermería de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital General de Elche, busca "implementar una estrategia de predicción efectiva basada en la detección de biomarcadores en las úlceras por presión".

También se ha hablado de un caso de "éxito" de transferencia tecnológica basado en el diseño y la implementación de un kit PCR para la detección de carbapenemasas clínicas, que son unas enzimas que producen "algunas bacterias" y que las hacen "resistentes a antibióticos muy potentes usados como última opción".

Asimismo, se ha puesto en valor el papel de la Plataforma de Oncología de Precisión de Fisabio, que está emplazada en el Hospital General Universitario de Elche y que juega un papel "crucial" en la prestación de soporte a proyectos de investigación biomédica y ensayos clínicos, especialmente en el estudio de nuevos y potenciales biomarcadores de utilidad clínica en cáncer, según la administración autonómica.

