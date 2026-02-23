El área de Medicina Nuclear del Hospital del Vinalopó de Elche logra la acreditación como unidad docente

El servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario del Vinalopó ha conseguido la acreditación como unidad docente para formar médicos residentes, lo que convierte al hospital que encabeza la gestión del departamento sanitario Elx-Crevillent en el segundo de la provincia en disponer de esa acreditación en la unidad de Medicina Nuclear.

Además, con ello, el Hospital del Vinalopó refuerza su oferta formativa alcanzando un total de quince unidades docentes, tres de ellas multiprofesionales.

El centro podrá ofertar una plaza de la especialidad de Medicina Nuclear para el curso 2026/2027.

Rafael Carrasco, el director gerente Hospital del Vinalopó ha destacado que “esta nueva acreditación es un paso más” en la apuesta del área sanitaria “por la excelencia docente; contamos con la organización, la infraestructura y el capital humano necesarios para ofrecer una formación de calidad y convertirnos en un centro atractivo para los profesionales que eligen desarrollar aquí su especialización”.

Por su parte, el director del equipo médico, Pedro González, ha señalado que “la acreditación de la Unidad de Medicina Nuclear reconoce el alto nivel asistencial y tecnológico del servicio, así como el trabajo multidisciplinar desarrollado en los últimos años. Supone, además, una oportunidad para seguir impulsando la investigación, la innovación y la mejora continua de la atención a nuestros pacientes”.