El antiguo edificio de la ONCE en el centro de Elche se transforma en un nuevo hotel.

Un grupo de tres empresarios de Elche ha adquirido el edificio que antaño ocupaba la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) en pleno centro histórico, en la calle Solars, que va a ser transformado en un hotel de 40 habitaciones.

Las obras de rehabilitación de todo el inmueble están en marcha y se realizan con un plazo de ejecución de 18 meses.

Se va a remodelar tanto el interior del edificio como el exterior del mismo.

El alcalde de Elche ha valorado muy positivamente la iniciativa emprendida en pleno corazón del casco histórico, recordando que el municipio tiene un gran déficit de camas hoteleras.

“Esperemos que esta actuación se convierta en una llamada de atención para que empresarios construyan hoteles en Elche, porque los necesitamos, ha dicho Pablo Ruz que ha añadido que en la actualidad son 1.760 las plazas hoteleras en el municipio, entre hoteles y hostales, y sin contar campings y pisos turísticos: “en Elche tenemos déficit de hoteles porque, del total de 700.000 pernoctaciones del acumulado anual, sólo el 20% corresponde a camas hoteleras”, ha concluido Pablo Ruz.

Un centenar de huéspedes diarios

El nuevo establecimiento pretende albergar alrededor de un centenar de huéspedes cada día y, según ha expuesto Liberto Román, promotor del proyecto junto con Francisco Pérez y Pablo Sánchez, el proyecto supone una inversión de unos tres millones de euros.