Eldense: Hamza es duda por un golpe en la rodilla

El Eldense quiere prolongar su buena racha en tierras andaluzas ante el Juventud Torremolinos (domingo, 12:00 horas). El rival está en una situación delicada, ya que ocupa puestos de descenso. Sin embargo, ya demostró en Elda que es capaz de complicarle la vida a cualquiera. En la primera vuelta, los azulgranas no pasaron del empate en casa.

Claudio Barragán ha desvelado en la previa que Hamza Bellari es duda para la cita del domingo. El extremo cedido por el Valencia sufrió un golpe en la rodilla en el entrenamiento de este jueves. No se trata de nada grave, pero su presencia en Torremolinos es una incógnita.

El técnico de Manises, que recupera efectivos respecto a la pasada semana contra el Atlético Sanluqueño, ha avisado del peligro del conjunto andaluz. No se fía del mal momento del Juventud Torremolinos y prevé un encuentro donde el balón parado será importante. "Las dimensiones del terreno de juego no nos pueden sorprender", ha afirmado.

El Eldense defiende la tercera posición y buscará su quinta victoria consecutiva. Lleva cuatro partidos sin encajar y eso ha aupado al cuadro de Elda a la zona alta. No quiere perder de vista al líder, el Sabadell. Los arlequinados tienen seis puntos más y dentro de un par de semanas visitarán el Nuevo Pepico Amat.

Con el interrogante de Hamza, Barragán no tocará en exceso el once de las últimas jornadas. David Ruiz apunta al carril zurdo de la defensa tras su suplencia contra el Atlético Sanluqueño y Rober Ibáñez podría ser el sustituto de Hamza, en el caso de que no llegue a tiempo para disputar el choque.