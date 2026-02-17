La crónica del tiempo

El anticiclón se va imponiendo en Elche, Crevillent y Santa Pola en un día el que el viento va a menos

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Elche.
Elche. | Onda Cero Elche

El viento va a menos este martes y no va a pasar de moderado en un día que se presenta con la previsión meteorológica de soleado y con ascenso de las temperaturas máximas.

El termómetro va a rondar en Elche y Santa Pola los 24 grados centígrados, mientras que en Crevillent se va a quedar en 23.

Esas temperaturas máximas van a bajar de nuevo a partir de mañana miércoles.

El anticiclón se va a ir adueñando de la situación y los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó tienen por delante días soleados con temperaturas que van a ir bajando en los próximos días y con vientos flojos, puntualmente moderados.

El fin de semana apunta también a estabilidad meteorológica, madrugadas frías, temperaturas agradables en las horas centrales y vientos flojos o en calma.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer