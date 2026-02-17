El anticiclón se va imponiendo en Elche, Crevillent y Santa Pola en un día el que el viento va a menos

El viento va a menos este martes y no va a pasar de moderado en un día que se presenta con la previsión meteorológica de soleado y con ascenso de las temperaturas máximas.

El termómetro va a rondar en Elche y Santa Pola los 24 grados centígrados, mientras que en Crevillent se va a quedar en 23.

Esas temperaturas máximas van a bajar de nuevo a partir de mañana miércoles.

El anticiclón se va a ir adueñando de la situación y los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó tienen por delante días soleados con temperaturas que van a ir bajando en los próximos días y con vientos flojos, puntualmente moderados.

El fin de semana apunta también a estabilidad meteorológica, madrugadas frías, temperaturas agradables en las horas centrales y vientos flojos o en calma.