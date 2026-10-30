Anselmi advierte del peligro del Valencia y confía en sumar la primera victoria en el Martínez Valero

El Elche CF buscará prolongar ante el Valencia su buena dinámica. Ha abandonado los puestos de descenso tras sumar ocho puntos en las últimas cuatro jornadas y ha puesto el candado en su portería con tres encuentros consecutivos sin encajar. El Valencia llega en un mal momento.

Martín Anselmi tendrá la baja de Marc Aguado. El resto, a priori, está a su disposición. Fer Niño arrastra algunas molestias en la zona lumbar, aunque apunta a la convocatoria. El técnico argentino ha confirmado que no tiene bajas, más allá del centrocampista, aunque quiere ver la evolución de algún futbolista en las próximas horas.

Los franjiverdes tratarán de lograr la primera victoria en casa, aunque Anselmi ha restado importancia al hecho de sumar más puntos lejos del Martínez Valero. De los diez puntos que tiene en su casillero, el Elche CF ha logrado nueve de ellos como foráneo.

A pesar del mal momento que atraviesa el Valencia, en descenso, Anselmi no se fía: "Cuando los equipos no están en su mejor momento, tienden a rebelarse". La llegada de Javier Aguirre ha hecho a los de Mestalla más competitivos, pero los resultados no terminan de llegar en forma de victorias.