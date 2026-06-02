NATACIÓN

Ángela Martínez, oro en el Open de Italia de aguas abiertas

La ilicitana se cuelga la medalla en Piombino

Felipe Canals

Elche |

Ángela Martínez
Ángela Martínez | Real Federación Española de Natación

La ilicitana Ángela Martínez se colgó la medalla de oro en la distancia de 10 kilómetros en el Open de Italia de aguas abiertas. La nadadora compitió en Piombino y continúa demostrando su gran estado de forma. La deportista de Elche hizo un tiempo de 1 hora, 58 minutos y 14 segundos.

Fue una prueba bastante igualada, puesto que la italiana Linda Caponi fue segunda a tres segundos de Ángela Martínez. El bronce también se vino a España de la mano de la madrileña Candela Sánchez.

La próxima cita para la ilicitana será el 20 y 21 de junio en Setúbal (Portugal), donde competirá en la cuarta y última etapa de la Copa del Mundo de aguas abiertas. En agosto llegará el Campeonato de Europa en París.

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