Amigos de los Humedales del Sur de Alicante pide la eliminación de la caza nocturna en El Hondo y prohibir nuevos cotos

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante ha reclamado a la Conselleria de Medio Ambiente que el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del parque natural El Hondo prohíba el establecimiento de nuevos cotos de caza de aves acuáticas en el humedal y su entorno, así como que se elimine la caza nocturna, se mantenga la regulación en cuanto al cupo de aves acuáticas autorizadas a ser abatidas en el parque natural y que se restrinjan los actuales criterios para establecer su número.

Esas peticiones son parte de los once requerimientos que el grupo ecologista ha trasladado a la conselleria en el marco de la tramitación de la modificación del Plan Rector de Uso y Gestión del El Hondo, que ha iniciado la fase de consultas.

Otra de las líneas rojas que plantea en los postulados Amigos de los Humedales del Sur de Alicante es el rechazo frontal a la implantación de instalaciones turísticas y recreativas dentro del propio parque natural y a las de ocio nocturno o recreativas de carácter análogo”.

Además, AHSA plantea a la Generalitat Valenciana que no se autoricen eventos deportivos o culturales multitudinarios o que superen la carga de visitantes de las zonas de uso público afectadas; que no se permitan los vuelos recreativos de aeronaves sobre el parque natural; que la instalación de redes de pesca se realice fuera del periodo reproductor de la avifauna acuática; que se prohíba la destrucción de cualquier elemento del sistema de drenaje agrícola que afecte al régimen hídrico del humedal; y que se incluya en la normativa la calendarización de los vaciados terapéuticos de los embalses de Levante y Poniente para el control de la sobrepoblación de carpa.

Asimismo, el grupo conservacionista pide que se analice un periodo más prolongado de censos de aves acuáticas, que se incluya una valoración del impacto de la sobrepoblación de carpa sobre los ecosistemas acuáticos del parque natural y que se trate el estado de conservación de la Cerceta pardilla y que en el Plan Rector de Uso y Gestión se especifique que la caza nocturna de aves acuáticas está prohibida en lugar de decir, como está reflejado inicialmente, que “cabe evitar la caza en condiciones de poca luz”.

Amigos de los Humedales del Sur de Alicante también reclama “responsabilidad a la Generalitat Valenciana y medidas acordes ante la grave crisis ambiental que vive el planeta, causada entre otros motivos por la destrucción de la biodiversidad”.