Amigos de los Humedales del Sur de Alicante pide no autorizar la pesca con redes en El Hondo

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente que se deje de autorizar la instalación de trasmallos u otras artes de pesca parecidos en los embalses de Levante y Poniente del Parque Natural El Hondo, que se extiende por los términos municipales de Elche y Crevillent.

Esa modalidad de pesca con redes se permite en el marco de proyectos de control en ese espacio natural de le carpa, que es una especie que provoca una profunda degradación del medio acuático.

AHSA considera que las molestias provocadas por la entrada de embarcaciones a los embalses y el peligro que entraña la posibilidad de que ejemplares de aves acuáticas buceadoras como la malvasía cabeciblanca puedan morir ahogadas si se quedan trabadas en esas redes, “desaconseja” esa práctica que se lleva realizando en los últimos años.

En su propuesta, el colectivo ecologista aconseja que se autorice sólo la extracción de carpa desde el canal central porque, según sostiene, “es un lugar más adecuado a su juicio al provocar menos molestias a la fauna al no tener que utilizar embarcaciones y calar redes en los embalses, siendo a la vez mucho más económico por lo que se optimizarían los recursos públicos destinados a estos proyectos”.

Desde Amigos de los Humedales del Sur de Alicante se incide en que la desecación temporal de los embalses, una vez finalizada la temporada reproductora, es el medio más eficaz tanto desde una perspectiva ambiental como presupuestaria.

Más horario de visita en la ‘Rura toja’

La propuesta ha sido planteada en la junta rectora del Parque Natural El Hondo celebrada el pasado 12 de noviembre, que ha sido una reunión en la que AHSA también ha pedido que se amplíe el horario de visitas a la denominada ‘Ruta roja’, que discurre paralela a un tramo del canal central entre los embalses de Levante y Poniente, que en la actualidad sólo se puede visitar los sábados.

En este sentido, AHSA recuerda que hasta el año 2013 se podía acceder a esta zona restringida del parque natural dos veces por semana (miércoles y sábados), y que a causa de las obras de entubamiento del canal central en el tramo situado entre la segunda elevación y la Vereda de Sendres se suprimieron las visitas de los miércoles, no volviéndose a habilitar una vez finalizadas las obras.

Por otro lado, el grupo conservacionista también ha planteado una pregunta relativa a la gestión de uno de los humedales de mayor valor de entre las propiedades que tiene la Generalitat Valenciana en El Hondo, la denominada Charca Sur de Levante, también conocida como La Reserva, que mantiene prácticamente la mitad este de sus más de 220 hectáreas completamente seca desde que finalizó la temporada reproductora, afectando las zonas donde se sitúan los observatorios de Limícolas y Puente del Niño.