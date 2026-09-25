Alimotor asume la representación oficial de vehículos Lepas en Elche, Vinalopó y Vega Baja

El mapa de la nueva movilidad en la provincia de Alicante suma un hito estratégico. Alimotor, grupo de referencia en el sector de la distribución de automoción en la provincia, ha sido designado como concesionario oficial para la comercialización y servicio postventa de Lepas, la firma de automóviles pertenecientes a la corporación matriz Chery. Con esta incorporación, Alimotor amplía su cobertura territorial para dar servicio integral a las áreas de Elche, las Comarcas del Vinalopó y la Vega Baja, acercando al público alicantino una gama de vehículos que combinan refinamiento técnico, la filosofía de diseño Leopard Aesthetics y eficientes esquemas de propulsión de última generación.

Las instalaciones de Alimotor ya cuentan en su exposición comercial con las primeras unidades del Lepas L8 Súper Híbrido. Este SUV del segmento C/D se presenta con una arquitectura híbrida enchufable que rinde 279 CV de potencia conjunta y 365 Nm de par motor, permitiéndole acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Equipado con una batería LFP de 18,4 kWh de capacidad, el L8 certifica hasta 90 kilómetros de autonomía 100% eléctrica (ampliables a 123 km en recorridos urbanos) y un rango dinámico combinado que supera los 1.040 kilómetros. El modelo debuta en el mercado español con una propuesta económica competitiva que arranca en los 33.990 euros en su acabado Essencey 36.490 euros para la variante Elegance, respaldado por programas de financiación con condiciones especiales de lanzamiento y las ayudas gubernamentales vigentes.

El despliegue comercial de la marca en Alicante no se detendrá en el L8. Desde la dirección de Alimotor se ha confirmado que la oferta de producto se completará a corto plazo con la llegada a las exposiciones de los modelos Lepas L6 y Lepas L4. Ambas incorporaciones permitirán a la firma cubrir diferentes nichos del mercado con alternativas de variadas dimensiones y tecnologías de propulsiónmanteniendo los estándares de calidad percibida, dotación tecnológica y eficiencia energética que caracterizan a la insignia del Grupo Chery.