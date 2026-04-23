El alcalde de Villena rechaza que la planta de residuos de la localidad reciba más basura: “No quiero ni un camión más”

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha avanzado este jueves que el Ayuntamiento del municipio de la comarca del Alto Vinalopó se va a oponer a la decisión del consorcio de residuos CREA de incrementar en un 65 % los residuos procedentes de municipios de la comarca de la Vega Baja que se trasladan a la planta residuos emplazada en Villena.

Cerdán ha calificado esa iniciativa de “despropósito”.

La propuesta que se plantea desde el consorcio de residuos CREA va a ser sometida el martes de la semana que viene a la votación de los 14 integrantes de la entidad.

El alcalde de Villena ha cifrado en cerca de 46.800 toneladas al año el incremento del 65 % en el traslado de residuos que se pretende y que, de forma rotunda, ha rechazado porque, entre otros aspectos, ha incidido en que supone reducir la vida útil de la planta y soportar un gran número de camiones en su tránsito por el término municipal villenense.

El alcalde de Villena ha convocado un pleno municipal de carácter extraordinario en que, ha anunciado, se va a plantear a todos los grupos con representación en la Corporación una propuesta de acuerdo rechazando el planteamiento del Consorcio CREA, que es una entidad dependiente de la Diputación de Alicante.