El alcalde de Elche pone en valor el trabajo del Consell para impulsar la Ronda Sur y la relevancia del plan 'Casa Fácil' del ayuntamiento

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha considerado este martes como “una gran noticia” el anuncio realizado ayer lunes por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de la intención de que este próximo mes de octubre se inicie el periodo de exposición pública del proyecto del último tramo de la Ronda Sur, que es una iniciativa que demandada desde hace años en la ciudad ilicitana.

Por otro lado, Pablo Ruz ha negado que los pisos de promoción pública que se van a construir al paraguas del plan 'Casa Fácil' impulsado por el Ayuntamiento de Elche no tendrán un coste de 260.000 euros como se ha llegado a decir desde el PSOE ilicitano.

Asimismo, en el marco de ese mismo programa de impulso municipal para la creación de vivienda en el municipio, el primer edil ilicitano ha destacado que la empresa municipal Pimesa obtendrá un porcentaje de viviendas que podrá poner a disposición de jóvenes en régimen de alquiler.

Obras en la calle Francisco Alemañ, en el barrio de Altabix

El alcalde de Elche se ha referido a la Ronda Sur y al plan 'Casa Fácil' durante una visita realizada a las obras de renovación de la calle Francisco Alemañ, en el barrio de Altabix.

La actuación, que supone una inversión de más de 95.600 euros y tiene un plazo de ejecución de un mes, va a mejorar de forma integral las condiciones de la vía, tanto para peatones como para vehículos.

Se van renovar las aceras, proceder a la adaptación los pasos de peatones a la normativa vigente en materia de accesibilidad, incluyendo la ampliación de las ‘orejeras’ peatonales, así como que se va a reasfaltar la calzada, actuándose sobre una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados, de los que unos 500 corresponden a aceras y 1.500 a calzada.

Antes del inicio de los trabajos que están en marcha, la empresa mixta Aigües d’Elx ha actuado sobre las instalaciones de agua potable para renovar las conducciones existentes.