¿Qué aporta el Plan Casa Fácil a la situación de la vivienda en Elche?

Hoy se adjudica la redacción del proyecto y la construcción de los primeros lotes de viviendas de promoción pública en Elche se levantarán en Torrellano, Carrús y el sector E 27.

El alcalde anunció el martes que en las condiciones para acceder a una de estas viviendas, que se espera puedan empezar a construirse antes de que termine este año, no se permitirá optar a ellas a cargos públicos, políticos y asesores.

El escándalo que sacude Alicante con la adjudicación de viviendas protegidas a cargos públicos y familiares directos de políticos en activo, sobrevuela este plan para el que el alcalde ha querido blindarse.

No este es único factor de las condiciones del acceso a este tipo de viviendas que está llamando la atención, ya que desde la oposición Compromís ha criticado que pueden acceder a un inmueble personas con rentas de hasta 66.000 euros anuales, En la misma línea se ha expresado el PSOE. La oposición pide también que sea el Ayuntamiento o la empresa municipal PIMESA quien se encargue del proceso de adjudicación de las viviendas, para que se garantice la publicidad del proceso y la transparencia total.

