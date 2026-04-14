El alcalde de Elche y el concejal de Promoción Económica buscan en China inversiones para la ciudad

Una delegación del Ayuntamiento de Elche encabezada por el alcalde Pablo Ruz (PP) y de la que también forma parte el concejal de Promoción Económica Samuel Ruiz (Vox) se ha desplazado a China en un viaje institucional que busca reforzar la proyección internacional de la ciudad ilicitana y avanzar en la captación de inversiones que impulsen el desarrollo económico local.

La presencia en China de la delegación institucional se va a prolongar hasta el viernes. Concretamente tiene lugar en la ciudad de Shenzhen y se enmarca en el convenio de colaboración aprobado por la Junta de Gobierno Local entre el Ayuntamiento de Elche y el Gobierno Popular del distrito de Nansha, que es un acuerdo que establece un marco para el desarrollo conjunto de iniciativas orientadas a fomentar sinergias en ámbitos empresariales, industriales, culturales, deportivos y tecnológicos.

Desde el Ayuntamiento de Elche se ha destacado que la iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno municipal para dar a conocer los atractivos económicos y de inversión de la ciudad, apoyándose en sectores tradicionales como la industria del calzado o en herramientas como la plataforma 'Elche Oasis de Inversión' o eventos como el congreso tecnológico Palmera Tech.