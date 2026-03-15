Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio frustra en Elche un 'hurto cariñoso' a un hombre

La rápida y eficaz intervención de un agente de la Policía Nacional que se encontraba franco de servicio ha permitido detener en Elche de tres personas que intentaron robar a un hombre de 77 años por medio del conocido como método del 'hurto cariñoso’.

Los arrestados, que son dos hombres y una mujer con edades entre 34 y 41 años, fueron sorprendidos in fraganti por el agente de la Policía fuera de servicio. El policía logró retener a los sospechosos en su vehículo hasta la llegada de dotaciones de la Policía Nacional.

Los detenidos abordaron a la víctima cuando salía de su domicilio. Los detenidos circulaban en un coche que se aproximó al hombre y, con la excusa de que estaban buscando un restaurante económico por la zona, entablaron conversación para ganarse su confianza. Uno de los arrestados mostró interés por la cadena de oro que la víctima llevaba en el cuello, fingiendo querer comprar una similar.

Según el relato de lo ocurrido de la Policía Nacional, a continuación, bajo del coche uno de los detenidos y comenzó a manipular el cuello de la víctima para sustraer la pieza, aprovechando el hombre asaltado el paso por la zona de un vecino, del que sabía que era agente de la Policía Nacional, para pedir ayuda.

Al acercase al lugar e identificarse, el agente de policía fuera de servicio observó que uno de los sospechosos ocultaba en su mano la cadena, procedente a impedir la huida del vehículo de los delincuentes y alertando de lo que estaba ocurriendo al Cuerpo Nacional de la Policía.

Esa acción permitió detener a los tres asaltantes y recuperar la cadena que le habían sustraído a la víctima, que está valorada en unos 1.000 euros.

A los arrestados les consta un amplio historial de antecedentes policiales y los tres han sido puestos a disposición judicial.