Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO-GETAFE 'B', SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES
TERCERA RFEF
BUÑOL-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 17:00 HORAS
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-LEVANTE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
LLIGA COMUNITAT
BENIGÀNIM-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, SÁBADO, 17:30 HORAS
ELDENSE 'B'-REYO IBENSE, SUSPENDIDO
DIVISIÓN HONOR
ELCHE-UCAM MURCIA, DOMINGO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES
LIGA NACIONAL
PABLO IGLESIAS-ELCHE, SÁBADO, 13:30 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS
TORRE LEVANTE-KELME, SÁBADO, 16:00 HORAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE-FUNDACIÓN RAYO VALLECANO, DOMINGO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
AULA VALLADOLID-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 13:00 HORAS
ELDA PRESTIGIO-BM PORRIÑO, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS
BM ELDA CEE-HANDBOL MALLORCA, SÁBADO, 16:45 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES
HANDBOL SANT JOAN-CBM PETRER, SÁBADO, 17:00 HORAS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CLUB CARTHAGO VOLEY-CV ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS
BALONCESTO
TERCERA FEB
MONTEMAR-CBI ELCHE, DOMINGO, 18:00 HORAS
ESTUDIANTES CARTAGENA-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 19:00 HORAS
PRIMERA NACIONAL
PUERTOLLANO-CBSR ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW DOS HERMANAS-CW ELX, VIERNES, 14:30 HORAS