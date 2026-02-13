14 y 15 de febrero

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano afronta un partido clave ante el filial del Getafe en el Diego Quiles

Felipe Canals

Elche |

Once del Ilicitano ante el filial de Las Palmas.
Once del Ilicitano ante el filial de Las Palmas. | Fútbol Base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO-GETAFE 'B', SÁBADO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES

TERCERA RFEF

BUÑOL-CREVILLENTE DEPORTIVO, SÁBADO, 17:00 HORAS

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-LEVANTE 'B', DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

LLIGA COMUNITAT

BENIGÀNIM-NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD, SÁBADO, 17:30 HORAS

ELDENSE 'B'-REYO IBENSE, SUSPENDIDO

DIVISIÓN HONOR

ELCHE-UCAM MURCIA, DOMINGO, 16:00 HORAS, DIEGO QUILES

LIGA NACIONAL

PABLO IGLESIAS-ELCHE, SÁBADO, 13:30 HORAS, POLIDEPORTIVO CARRÚS

TORRE LEVANTE-KELME, SÁBADO, 16:00 HORAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE-FUNDACIÓN RAYO VALLECANO, DOMINGO, 12:00 HORAS, DIEGO QUILES

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

AULA VALLADOLID-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 13:00 HORAS

ELDA PRESTIGIO-BM PORRIÑO, SÁBADO, 18:00 HORAS, FLORENTINO IBÁÑEZ

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO-ATTICGO CBM ELCHE, DOMINGO, 12:00 HORAS

BM ELDA CEE-HANDBOL MALLORCA, SÁBADO, 16:45 HORAS, RAFAEL TAPIA VALDES

HANDBOL SANT JOAN-CBM PETRER, SÁBADO, 17:00 HORAS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CLUB CARTHAGO VOLEY-CV ELCHE, DOMINGO, 12:30 HORAS

BALONCESTO

TERCERA FEB

MONTEMAR-CBI ELCHE, DOMINGO, 18:00 HORAS

ESTUDIANTES CARTAGENA-JORGE JUAN NOVELDA, DOMINGO, 19:00 HORAS

PRIMERA NACIONAL

PUERTOLLANO-CBSR ELCHE, SÁBADO, 19:00 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

Client Challenge

CW DOS HERMANAS-CW ELX, VIERNES, 14:30 HORAS

