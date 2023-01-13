Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

PRIMERA RFEF
CD ELDENSE-REAL MURCIA, SÁBADO, 17 HORAS, PEPICO AMAT
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-SILLA, SÁBADO, 16 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
VILLARREAL 'C'-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS
REGIONAL PREFERENTE
CD ALMORADÍ-VILLENA, DOMINGO, 11:30 HORAS
RACING BENIDORM-SANTA POLA, DOMINGO, 11:45 HORAS
UD ILICITANA-THADER, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CREVILLENTE DEPORTIVO-CFI ALICANTE, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES
NOVELDA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA
CALLOSA DEPORTIVA-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 17 HORAS
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ALBORAYA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS
LIGA NACIONAL JUVENIL
KELME-ELCHE 'B', SÁBADO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
INTANGCO-PATERNA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
ELCHE FEMENINO-INPRO SPORTS SAN VICENTE, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-GRAN CANARIA TELDEPORTIVO, SÁBADO, 18:45 HORAS, PABELLÓN CARRÚS
SEGUNDA B MASCULINA
NUEVA ELDA-INDUSTRIAS SANTA COLOMA, DOMINGO, 12 HORAS
BALONMANO
EUROPEAN CUP
ZORK JAGODINA-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-BALONMANO PETRER, SÁBADO, 20 HORAS, ESPERANZA LAG
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-LEVANTE MARNI, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV CARTAGENA-CV ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX-CN MOLINS DE REI, SÁBADO, 14 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX-CN VALLIRANA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG