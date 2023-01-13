14 y 15 DE ENERO

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Interesantes derbis en la Liga EBA entre el Club Baloncesto Ilicitano y el Elche Basket Club, y en la Liga Nacional juvenil entre Kelme y Elche

Monserrate Hernández | Felipe Canals

ELCHE | 13.01.2023 13:55

PRIMERA RFEF

CD ELDENSE-REAL MURCIA, SÁBADO, 17 HORAS, PEPICO AMAT

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-SILLA, SÁBADO, 16 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

VILLARREAL 'C'-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 12 HORAS

REGIONAL PREFERENTE

CD ALMORADÍ-VILLENA, DOMINGO, 11:30 HORAS

RACING BENIDORM-SANTA POLA, DOMINGO, 11:45 HORAS

UD ILICITANA-THADER, DOMINGO, 16 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CREVILLENTE DEPORTIVO-CFI ALICANTE, DOMINGO, 16:30 HORAS, ENRIQUE MIRALLES

NOVELDA-ELDENSE 'B', DOMINGO, 17 HORAS, LA MAGDALENA

CALLOSA DEPORTIVA-NOVELDA UNIÓN, DOMINGO, 17 HORAS

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ALBORAYA-ELCHE, DOMINGO, 12 HORAS

LIGA NACIONAL JUVENIL

KELME-ELCHE 'B', SÁBADO, 16:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

INTANGCO-PATERNA, SÁBADO, 17 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

ELCHE FEMENINO-INPRO SPORTS SAN VICENTE, SÁBADO, 16 HORAS, DIEGO QUILES

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-GRAN CANARIA TELDEPORTIVO, SÁBADO, 18:45 HORAS, PABELLÓN CARRÚS

SEGUNDA B MASCULINA

NUEVA ELDA-INDUSTRIAS SANTA COLOMA, DOMINGO, 12 HORAS

BALONMANO

EUROPEAN CUP

ZORK JAGODINA-CBM ELCHE, SÁBADO, 19 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-BALONMANO PETRER, SÁBADO, 20 HORAS, ESPERANZA LAG

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE-LEVANTE MARNI, DOMINGO, 12 HORAS, PABELLÓN RAFAEL TAPIA VALDES

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV CARTAGENA-CV ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX-CN MOLINS DE REI, SÁBADO, 14 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX-CN VALLIRANA, SÁBADO, 18 HORAS, ESPERANZA LAG

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