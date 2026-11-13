La agenda de los internaciones del Elche: Kosovo-Israel y Chile-Colombia

El 'virus FIFA' ha golpeado nuevamente al Elche en este parón por compromisos internacionales. Roy Revivo y Lucas Cepeda se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones. Este fin de semana jugarán: la Israel de Revivo se mide a Kosovo y la Chile de Cepeda se enfrenta a Colombia.

El combinado israelí afronta dos encuentros oficiales de Liga de Naciones, donde no les está yendo bien en esta edición. Además del partido del sábado, Revivo también se verá las caras con la Austria de David Affengruber el próximo martes. Revivo y Affengruber no llegaron a coincidir en el Elche.

Por su parte, Chile jugará dos amistosos ante Colombia. Esta próxima madrugada, la del viernes al sábado, tiene el primero de ellos en Cali. La semana que viene se volverán a ver las caras en Santiago. Lucas Cepeda aspira a tener minutos después del anterior parón, donde fue expulsado en un amistoso y apenas pudo participar.

Tanto Roy Revivo como Lucas Cepeda volverán a Elche la próxima semana. Al israelí se le espera para el jueves, mientras que el chileno apunta a regresar el viernes. En ambos casos, estarán a disposición de Martín Anselmi para el derbi regional en el Ciutat frente al Levante del lunes 23 de noviembre a las 21:00 horas.