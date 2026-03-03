¿Afectará al Eldense la derrota ante el Hércules?

El Eldense cayó en el Rico Pérez ante el Hércules por 2-1 con un tanto en la última jugada. La derrota llegó tras tres meses invicto en un encuentro en el que los de Claudio Barragán fueron inferiores. El cuadro azulgrana sigue cuarto y a seis puntos del líder.

Este miércoles podría recortar puntos si gana el partido aplazado ante el Villarreal 'B' a domicilio. Además, no habrá tiempo para descansar: el Gimnàstic visitará Elda este sábado.

Analizamos la actualidad del Eldense con Santi Rico, Ángel Sánchez, Miguel Santiago Rico y Raúl Patón.