AESEC y Club Deportivo Tiro de Pichón firman un convenio para impulsar el networking empresarial

La Asociación de Empresas de Servicios de Elche (AESEC) y el Club Deportivo Tiro de Pichón han firmado un convenio marco de colaboración con el objetivo de fortalecer la actividad empresarial, el networking y la generación de oportunidades de negocio entre las empresas asociadas. El acuerdo permitirá a las empresas asociadas a AESEC acceder a las instalaciones del Club en condiciones preferentes para la organización de actividades corporativas, presentaciones, formaciones, reuniones y encuentros empresariales, aprovechando los espacios y medios disponibles del Club. Entre las principales ventajas recogidas en el convenio destaca el acceso al salón de eventos del Club con tarifas especiales para asociados de AESEC, así como la posibilidad de organizar acciones de networking, desayunos empresariales, presentaciones y encuentros sectoriales en sus instalaciones. Asimismo, el acuerdo contempla beneficios adicionales como descuentos en la cuota de socio del Club para empresas asociadas, la posibilidad de organizar actividades de team building y torneos empresariales en condiciones ventajosas, y la participación de empresas en acciones de patrocinio de eventos deportivos organizados por la entidad.

Por su parte, el Club Deportivo Tiro de Pichón subraya la importancia de abrir sus instalaciones al mundo empresarial y contribuir a dinamizar la actividad económica del entorno. Ambas entidades prevén desarrollar durante el año distintas acciones conjuntas, entre ellas encuentros empresariales, jornadas de negocio y eventos sectoriales dirigidos a fomentar la cooperación entre empresas y generar nuevas oportunidades de negocio.