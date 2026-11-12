El aeropuerto Alicante-Elche ronda los 19 millones de euros hasta el mes de octubre

El Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ acumula en los primeros diez meses de este año casi 19 millones de pasajeros, un 10,1 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Desde Aena se ha informado este jueves que, el pasado mes de octubre, el aeropuerto de El Altet ha recibido más de dos millones de pasajeros solo, un 10 % más que en el mismo mes del año 2025.

Por mercados, el mayoritario sigue siendo el internacional, con 1,9 millones y un 11% de ascenso, con Reino Unido a la cabeza (670.000), seguida de Alemania (148.000), Países Bajos (125.000) y Polonia (118.000); mientras que el nacional se quedó en 223.000 viajeros, con un avance del 2,9 %.

En cuanto a los vuelos operados durante el mes de octubre, se gestionaron un total de 13.172 movimientos, lo que implicó un aumento del 10,4% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

Los aeropuertos de Aena en España contabilizaron en octubre 30,5 millones de pasajeros, lo que supuso un crecimiento del 3,5 %; gestionaron 255.205 movimientos de aeronaves, un 3,9 % más que en octubre de 2025, y se transportaron 121.956 toneladas de mercancía, un 9,9 % menos que en octubre del año pasado.