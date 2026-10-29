El Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, el cuarto mejor valorado de Europa por los pasajeros

El Aeropuerto de Alicante-Elche ‘ Miguel Hernández’ se ha situado en el top cinco de los mejor valorados de Europa. Así lo revela el último estudio de AirHelp, la empresa tecnológica especializada en la defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, que ha analizado por primera vez las reseñas de Google de 328 aeropuertos europeos para identificar los mejor y peor valorados del continente.

Según los resultados, el aeropuerto de El Altet de Elche está en la cuarta posición del ranking europeo, con una valoración media de 4,4 estrellas sobre cinco, basada en 29.250 reseñas.

Sólo tienen una mejor puntuación los aeropuertos de Tallin, Estambul y Oporto.

El ranking no se basa únicamente en la nota media de Google porque también tiene en cuenta parámetros como cuántas personas han valorado cada aeropuerto.