Abril camina en Elche, Santa Pola y Crevillent sin cambios en las condiciones meteorológicas

El mes de abril avanza en la comarca del Baix Vinalopó con una semana en la que, en principio, para su primera mitad no se esperan cambios en lo meteorológico.

Este lunes se presenta como un día soleado con paso de algunas nubes altas por la tarde, sueves brisas marinas y temperaturas prácticamente idénticas a las de ayer.

El termómetro va a estar una jornada más en valores mucho más cercanos a los veraniegos que a los primaverales.

En Elche y Crevillent se pueden alcanzar temperaturas máximas de 25 grados centígrados. En Santa Pola se va a registrar una máxima de unos 22.

Para los próximos días no se esperan cambios en esas condiciones meteorológicas.