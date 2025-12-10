Los abonados del Eldense pagarán entre 15 y 35 euros ante la Real Sociedad

El Eldense vivirá una noche histórica el próximo martes en el Nuevo Pepico Amat. La Real Sociedad visitará Elda en la eliminatoria correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Será la tercera vez en apenas tres años que un conjunto de Primera visita el feudo azulgrana, tras los choques ante Athletic de Bilbao y Valencia.

La entidad presidida por Carolina Holguin ha dado a conocer los precios de las entradas. Los abonados pagarán 15 euros en Fondo Norte, 25 euros en General y 35 euros en Tribuna. La butaca VIP costará 45 euros. En categoría infantil, los abonados pagarán 10 euros en todas las zonas del campo, excepto VIP.

Las localidades para abonados estarán a la venta desde este miércoles por la tarde en las taquillas del Nuevo Pepico Amat, de 18:00 a 20:30 horas. También se podrán adquirir vía online hasta el próximo domingo a las 23:59 horas. El club ha anunciado que ha guardado un sector del Fondo Sur para la afición de la Real Sociedad.

La venta de entradas para el público general también comienza este miércoles a las 18:00 horas. Los precios oscilan entre los 30 y los 60 euros en categoría adulto, mientras que en infantil costarán 25 euros en todas las zonas del estadio. Al margen vuelven a quedar las butacas VIP, que costarán 70 y 50 euros según la categoría (adulto e infantil).

El Eldense confía en llenar el Nuevo Pepico Amat para intentar dar la campanada y colarse en octavos de final. Restan tres encuentros antes de finalizar el año y todos serán en feudo azulgrana, puesto que en Liga hay que recibir al Tarazona y al filial del Real Betis Balompié.