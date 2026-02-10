Los abogados de Elche piden a la consellera de Justicia agilidad en procedimientos hipotecarios y de desahucios

El Colegio de Abogados de Elche ha aprovechado este martes la presencia de la consellera de Justicia, Nuria Martínez, en la reunión del Observatorio de Justicia para reclamar una mayor agilidad en los procedimientos y señalamientos, especialmente en los referidos a las ejecuciones hipotecarias y en la devolución o entrega de consignaciones de dinero en los juzgados.

Además, los representantes de los abogados colegiados en el municipio ilicitano han demandado una mayor celeridad en los desahucios y la ampliación de la sede del propio colegio de abogados en la Ciudad de la Justicia de Elche.

Otras de las reivindicaciones han sido el traslado del Servicio de Orientación Jurídica a un espacio más amplio.

La consellera Nuria Martínez ha asistido a la reunión del Observatorio de la Justicia del Colegio de Abogados de Elche, estrechando la colaboración con los operadores jurídicos del municipio ilicitano.

En el encuentro del citado órgano, se ha abordado el estado de desarrollo e implementación de mejoras continuas del nuevo sistema de gestión procesal Just@.

La titular de la cartera autonómica de Justicia ha asegurado que ya se ha completado e implantado el diseño de la estructura organizativa de la Oficina judicial de los Tribunales de Instancia, al tiempo que ha subrayado la aprobación de una nueva orden para agilizar los procedimientos de selección y provisión del personal temporal de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

La consellera de Justicia también ha valorado positivamente la creación de cuatro nuevas unidades judiciales para la sección Civil y otras dos que reforzarían la jurisdicción social en Elche.