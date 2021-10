"Vamos a agilizar la vacunación frente a la gripe y la tercera dosis de covid para garantizar la máxima protección de los mayores de 70 años"

Este miércoles se empezará a citar a los mayores de70 años de nuestras áreas de salud para recibir la tercera dosis de la vacuna frente al covid y la vacuna frente a la gripe. Ambas se administrarán al mismo tiempo con el objetivo de garantizar que este proceso se realiza en el periodo más corto posible y antes de que llegue el frio. En este periodo se ofrecerá también la vacuna de la gripe a las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Los siguientes en recibir la dosis de refuerzo o tercera dosis de la vacuna del covid serán los vacunados con Jansen.

El siguiente paso en lo que a medicina preventiva se refiere se dará el 2 de noviembre cuando se proceda a inocular la vacuna de la gripe al personal sanitario y de colectivos esenciales. Por último, a partir del 15 e noviembre serán citados para vacunarse frente a la gripe las personas entre 65 y 69 años.

El Dr Juan Francisco Navarro, Jefe de Medicina Preventiva del área de salud del Hospital General de Elche que está coordinando la vacunación, ha destacado la importancia de que todos estos colectivos: mayores, personal sanitario y de servicios esenciales, embarazadas etc se vacunen frente a la gripe común. También ha hecho hincapié en llamar la atención de aquellos ciudadanos que todavía no se han vacunado frente al covid o no tienen su pauta de vacunación completa para que acudan a sus centros de salud y se inoculen esta vacuna. Y es que, según este experto, si no se cierra el círculo de la vacunación frente al covid no se podrá dar por terminada la pandemia

Volviendo a la coincidencia de la tercera dosis de la vacuna frente al COVID con la de la gripe, el Dr. Navarro ha querido tranquilizar a los mayores afirmando que poner ambas vacunas el mismo día no tiene por qué acarrear más efectos secundarios.