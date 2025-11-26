SOLIDARIDAD

Roberto Brasero protagoniza la campaña 'Los niños del tiempo' con la que la FSI reivindica la Atención Temprana

El popular rostro del Tiempo en Antena 3 se une a un grupo de niños y niñas atendidos por la Fundación Salud Infantil de Elche en una campaña que quiere dar visibilidad a la Atención Temprana y a la necesidad de apoyar su investigación

Mayte Vilaseca

Elche |

Todo empieza con el "secuestro" de uno de los rostros más queridos de la televisión en España: el hombre del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero. Han sido un grupo de niños y niñas usuarios de los servicios de la Fundación Salud Infantil de Elche los que le retienen para que les ayude a concienciar la importancia de apoyar la Atención Temprana para garantizar la igualdad de oportunidades y recordar que, en esa materia, el tiempo es fundamental ya que cuanto antes de empiecen esas terapias, aprovechando la plasticidad del cerebro, mejores serán los resultados.

Roberto Brasero nos cuenta más detalles de su participación en esa campaña, y su apoyo al trabajo de entidades como la Fundación Salud Infantil de Elche.

