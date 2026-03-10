PARTICIPACIÓN

Qué rabia me da: el podcast ciudadano de Mariger Pomares

Vecinos del entorno del barranco de San Antón plantean la necesidad de retomar el proyecto de construcción de tanques de tormenta

Mayte Vilaseca

Elche |

Las fuertes lluvias registradas este martes han vueltoa provocar grandes acumulaciones de agua en el entorno de la carretera de Santa Pola a la altura del barranco de San Antón. Esto ha llevado a muchos conductores a vivir momentos tensos. Los vecinos que forman parte de la Plataforma de afectados por el barranco de San Antón vuelven a insistir en que se retome la posibilidad de construir tanques de tormenta. Así nos lo cuenta en nuestra sección 'Qué rabia me da', Francisco Durá, propietario de la Venta Durá.

