SOLIDARIDAD

Elche lleva agua apta para el consumo humano a una isla remota de Guinea Bissau a través de la ONG Visión Solidaria

El proyecto, que ha contado con el respaldo del Ayuntamiento de Elche a través de la concejalía de Cooperación, abastece a mas de 6.000 personas en Bubake

Mayte Vilaseca

Elche |

El acceso a agua potable es uno de los principales problemas a los que se enfrentan muchas comunidades en países como Guinea Bissau. Esta situación llevó hace cinco años a la ONGD ilicitana Visión Solidaria a buscar la forma de poder abastecer a una comunidad de la isla de Bubake en el archipiélago de Bijagos. El reto comenzó con un estudio de las necesidades de la población, la búsqueda de soporte económico y finalmente, la construcción de un depósito con sistema de cloración y bomba de agua. Gracias al respaldo del área de Cooperación del Ayuntamiento de Elche, el proyecto ya es una realidad. Así nos lo cuenta la presidenta de Visión Solidaria, María Andreu, quien además nos explica como el su trabajo, las características de la población que ya se beneficia de este proyecto y cuales van a ser sus siguientes pasos.

