Llibrería Ali i Truc recomienda. 'Mil cosas', la última novela de Juan Tallón

Hoy en nuestro rincón literario David Reche nos recomienda 'Mil cosas' de Juan Tallón. Una novela que habla de cómo las cosas pequeñas a veces no son nada y de golpe se vuelven notables. La historia la conocemos a través de sus dos protagonistas y transcurre en apenas 24 horas de un caluroso día de verano, cuando Travís, Anne y su bebé se disponen a trabajar el ultimo dia previo a sus vacaciones.

Una novela que no deja a nadie indiferente narrada con el estilo personal, fresco y directo de este autor.