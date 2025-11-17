LITERATURA

Llibrería Ali i Truc recomienda. 'Mil cosas', la última novela de Juan Tallón

Cuando lo urgente nos impide hacer lo importante hasta que lo importante se convierte en algo tan urgente que ya llegamos demasiado tarde

Mayte Vilaseca

Elche |

Hoy en nuestro rincón literario David Reche nos recomienda 'Mil cosas' de Juan Tallón. Una novela que habla de cómo las cosas pequeñas a veces no son nada y de golpe se vuelven notables. La historia la conocemos a través de sus dos protagonistas y transcurre en apenas 24 horas de un caluroso día de verano, cuando Travís, Anne y su bebé se disponen a trabajar el ultimo dia previo a sus vacaciones.

Una novela que no deja a nadie indiferente narrada con el estilo personal, fresco y directo de este autor.

