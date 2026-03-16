ANIVERSARIO

El grupo Alcohólicos Anónimos de Elche celebra su vigésimo segundo aniversario este sábado en su asamblea anual

El Bailongo, en Candalix, es el lugar elegido para este encuentro que se iniciará a las 12:00 horas con entrada abierta a quien quiera acudir

Mayte Vilaseca

Elche |

El grupo de Elche de Alcohólicos Anónimos 24 horas abrió su puertas en Elche hace ya veintidós años. Este sabado, 21 de marzo se reúnen en su asamblea anual donde volverán a reunir a integrantes actuales en proceso de desintoxicación, con fundadores y miembros de otros grupos de toda España e incluso de varios países de Hispanoamerica.

Para conocer mejor el funcionamiento de este grupo contamos con tres de sus integrantes actuales, Marta, Cristina y Roberto Carlos que cuentan en primera persona cómo fué su llegada a este grupo, como ha cambiado su vida y cómo el respaldo de un grupo les ha ayudado en su camino.

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