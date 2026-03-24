Una buena dieta puede prevenir hasta un 30% el riesgo de padecer diabetes o colesterol

El Centro de Congresos Ciutat d'Elx alberga este jueves 26 de marzo la jornada 'Abordaje nutricional desde la Atención Primaria: casos prácticos' que organizan de forma conjunta la Sociedad Valenciana de Médicos de Familia y el Colegio de Nutricionistas.

Su objetivo es doble: por una parte analizar y exponer cómo una dieta adecuada, previene la aparición de patologías como la diabetes, el colesterol o la esteatosis no alcoholice y por otra cómo con esa misma dieta se puede mejorar el control de estas mismas patologías una vez ya diagnosticadas. Además, estos dos colectivos profesionales también insistirán en su reivindicación de que se aumente el número de nutricionistas y dietistas en el sistema sanitario publico ya que en la actualidad la ratio está en entre uno y dos por cada área de salud.

Abordamos este tema con Guillermo Bargues, secretario del Colegio de Nutricionistas de la Comunidad Valenciana.