MÚSICA

La banda ilicitana Les Pick-ups presenta su nuevo disco 'Bossy Love'

Actúan en concierto este sábado 15 de noviembre en la sala La Llotja de Elche

Mayte Vilaseca

Elche |

Bossy Love es el tercer LP de Les Pick-ups, una banda que nació en 2004 y que fusiona el punk con el rock'n'roll de garaje añadiendo un toque de power pop.

El resultado es una mezcla explosiva que emana energía y que podremos vivir en directo en el concierto de presentación del álbum que será este sábado a las partir de las 20:00 en la sala La Llotja de Elche.

En esta entrevista, su vocalista Patricia Miralles, aka Jenny Fuzz, nos desgrana los temas incluidos en este nuevo trabajo y nos cuenta cómo ha sido su proceso de creación.

